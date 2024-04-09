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Пісне печиво: простий рецепт

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
420 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
423
Час на прочитання
1 хв
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Пісне печиво: простий рецепт

Пісне печиво / Фото: Credits

Простий рецепт бюджетного печива нашвидкуруч без яєць, молока, вершкового масла, яке можна приготувати під час посту. Виходить розсипчастим і просто тане в роті. Знадобляться найпростіші інгредієнти: борошно, вода, олія.

Інгредієнти

борошно
440 г
вода
120 мл
цукор
100 г
олія
120 мл
розпушувач
2 ч. л.
ванільний цукор
пакетик
сіль
щіпка
кориця
  1. В мисці з'єднайте борошно, розпушувач, сіль, ванільний цукор, воду, олію та цукор. Замісіть м'яке тісто. Викладіть до кулька та покладіть до холодильника на 30 хвилин.
  2. Для посипання печива змішайте в мисці цукор і корицю.
  3. Тісто викладіть на робочу поверхню, трохи присипану борошном. Розкачайте пласт товщиною 5-7 мм, виріжте формочкою печиво, посипте цукром з корицею.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10-12 хвилин до золотавого кольору.

Поради:

  • Олію використовуйте рафіновану.
  • Посипання з цукру та кориці зробіть на свій смак.

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