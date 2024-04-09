Пісне печиво: простий рецепт

Простий рецепт бюджетного печива нашвидкуруч без яєць, молока, вершкового масла, яке можна приготувати під час посту. Виходить розсипчастим і просто тане в роті. Знадобляться найпростіші інгредієнти: борошно, вода, олія.
Інгредієнти
- борошно
- 440 г
- вода
- 120 мл
- цукор
- 100 г
- олія
- 120 мл
- розпушувач
- 2 ч. л.
- ванільний цукор
- пакетик
- сіль
- щіпка
- кориця
- В мисці з'єднайте борошно, розпушувач, сіль, ванільний цукор, воду, олію та цукор. Замісіть м'яке тісто. Викладіть до кулька та покладіть до холодильника на 30 хвилин.
- Для посипання печива змішайте в мисці цукор і корицю.
- Тісто викладіть на робочу поверхню, трохи присипану борошном. Розкачайте пласт товщиною 5-7 мм, виріжте формочкою печиво, посипте цукром з корицею.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 10-12 хвилин до золотавого кольору.
Поради:
- Олію використовуйте рафіновану.
- Посипання з цукру та кориці зробіть на свій смак.
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