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В Запорожье раздался взрыв

В Запорожье раздался взрыв

Взрыв. / Фото: Associated Press

Была угроза баллистики.

Во вторник утром, 9 апреля, в Запорожье раздался взрыв. В Запорожской области с 08:32 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и мониторинговые чаты.

"В Запорожье прогремел взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", говорится в сообщении медиа.

Взрывы в городе местные власти не прокомментировали. Между тем, тревога в Запорожской области, а также в ряде регионов в центре, на юге и востоке связана с угрозой применения баллистического вооружения с востока.

Как сообщалось, в Запорожье возросло число погибших в результате ракетного удара по предприятию, нанесенного оккупантами 8 апреля. Известно о четырех жертвах.

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