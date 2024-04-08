Какому знаку Зодиака повезет 9 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 апреля?

День, когда категорически не рекомендуется тратить время на негатив – он не только отрицательно отразится на моральном состоянии, но и ослабит физически, а сил – особенно с утра – и так будет немного. Постепенное возвращение к активной деятельности произойдет в послеобеденное время, на которое можно назначать деловые встречи и старт серьезных профессиональных дел. В это время также велика вероятность раздражительности, с которой необходимо бороться% ни к чему хорошему сегодня – впрочем, как и всегда – она не приведет.

Рак

Ракам для серьезного профессионально прорыва понадобится не только знания, умения, навыки и немного удачи, но и крепкий тыл, без которого невозможен ни один – даже мирный – «фронт». Сегодня им повезет во всех отношениях, но поддержка семьи станет для них не только очень приятной, но и вполне заслуженной. Представители знака – самого домовитого во всем Зодиаке – уделяют много внимания своей семье, и она ответит им взаимностью – любовью и заботой.

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