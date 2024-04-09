Ольга Фреймут ошеломила, как ее 6-летняя дочь заметно подросла

Ведущая также показала, как они вместе проводят время в Испании.

Украинская ведущая Ольга Фреймут все чаще стала делиться подробностями личной жизни и публиковать семейные кадры.

На этот раз знаменитость в своем Instagram порадовала поклонников снимками с 6-летней дочерью Евдокией. Они вместе отправились путешествовать в Испанию. Когда Фреймут вместе с девочкой прогуливалась по живописным улицам, то сделала несколько фото, которые и опубликовала в сторис.

Младшая дочь Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

На первом снимке ведущая позировала вместе с Евдокией. На кадре заметно, что девочка очень сильно подросла. Поскольку Ольга Фреймут редко показывает ее в фотоблоге, то Евдокию просто не узнать.

Ольга Фреймут с младшей дочерью / Фото: instagram.com/freimutolia

На других фото девочка уже позировала без мамы. В целом Ольга Фреймут показала, как с младшей дочерью проводила время. На кадрах не было 7-летнего сына Валерия. Вполне вероятно, что знаменитость вместе с Евдокией устроила "девичьи выходные".

Младшая дочь Ольги Фреймут / Фото: instagram.com/freimutolia

Отметим, Ольга Фреймут, которая с начала полномасштабной войны живет в Великобритании, воспитывает троих детей. В 2006 году ведущая родила дочь Злату, которая сейчас находится в США. В 2016 году на свет появился сын Фреймут – Валерий, а в 2017 – младшая дочь Евдокия.

Напомним, недавно танцовщица Илона Гвоздева показала, как ее 8-летняя дочь заметно подросла. Также хореограф рассказала, как они вместе проводят время.

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