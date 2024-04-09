Ночью россияне атаковали Полтавскую область дронами

Прошло без пострадавших.
В ночь на 9 апреля российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область беспилотниками Shahed.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.
"Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. В рамках Полтавской громады по двум беспилотникам отработали наши мобильные огневые группы. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, накануне поздно вечером стало известно, что РФ попала по гражданскому объекту в Полтавской общине. Предварительно россияне устроили ракетой Х-59.
В результате удара захватчиков по Полтавщине один человек погиб. Кроме того, травмированы пять человек, из них трое детей. Как оказалось, прилет был по гражданскому дому.