Ночью россияне атаковали Полтавскую область дронами

В ночь на 9 апреля российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область беспилотниками Shahed.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Ночью враг атаковал Полтавщину БпЛА. В рамках Полтавской громады по двум беспилотникам отработали наши мобильные огневые группы. К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, накануне поздно вечером стало известно, что РФ попала по гражданскому объекту в Полтавской общине. Предварительно россияне устроили ракетой Х-59.

В результате удара захватчиков по Полтавщине один человек погиб. Кроме того, травмированы пять человек, из них трое детей. Как оказалось, прилет был по гражданскому дому.

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