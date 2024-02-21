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Выпечка и мучные блюда
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Кекс на сгущенном молоке: рецепт простой выпечки

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
300 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
555
Время на прочтение
1 мин
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Кекс на сгущенном молоке: рецепт простой выпечки

Кекс на сгущенном молоке / Фото: Credits

Чтобы испечь нежный, ароматный  кекс, выбирайте качественное сгущенное молоко. От этого будет зависеть вкус и качество готового блюда. Для десерта соедините сгущенное молоко, яйца, муку и разрыхлитель. Все перемешайте, вылейте в форму и отправьте в духовку. 

Ингредиенты

мука
130 г
сгущенное молоко
1 банка
яйца
4 шт.
разрыхлитель
10 г.
сливочное масло
50 г
ванильный сахар
1 пакетик
соль
щепотка
  1. Яйца слегка взбейте венчиком. Добавьте сгущенное молоко, растопленное сливочное масло, ванильный сахар и соль. Всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем, перемешайте до однородной массы.
  2. Перелейте тесто в силиконовую форму с отверстием посередине.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-55 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Готовый кекс остудите и освободите от формы. Украсьте растопленным шоколадом, сахарной пудрой или орешками.

Советы:

  • Если у вас нет силиконовой формы, выпекайте в любой, но смажьте ее растительным маслом.

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