Кекс на сгущенном молоке: рецепт простой выпечки

Чтобы испечь нежный, ароматный кекс, выбирайте качественное сгущенное молоко. От этого будет зависеть вкус и качество готового блюда. Для десерта соедините сгущенное молоко, яйца, муку и разрыхлитель. Все перемешайте, вылейте в форму и отправьте в духовку.