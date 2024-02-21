Кекс на сгущенном молоке: рецепт простой выпечки

Чтобы испечь нежный, ароматный кекс, выбирайте качественное сгущенное молоко. От этого будет зависеть вкус и качество готового блюда. Для десерта соедините сгущенное молоко, яйца, муку и разрыхлитель. Все перемешайте, вылейте в форму и отправьте в духовку.
Ингредиенты
- мука
- 130 г
- сгущенное молоко
- 1 банка
- яйца
- 4 шт.
- разрыхлитель
- 10 г.
- сливочное масло
- 50 г
- ванильный сахар
- 1 пакетик
- соль
- щепотка
- Яйца слегка взбейте венчиком. Добавьте сгущенное молоко, растопленное сливочное масло, ванильный сахар и соль. Всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем, перемешайте до однородной массы.
- Перелейте тесто в силиконовую форму с отверстием посередине.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 50-55 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Готовый кекс остудите и освободите от формы. Украсьте растопленным шоколадом, сахарной пудрой или орешками.
Советы:
- Если у вас нет силиконовой формы, выпекайте в любой, но смажьте ее растительным маслом.
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