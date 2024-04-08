Курс валют на 8 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 8 апреля установил официальный курс доллара на уровне 38,84 грн. Он упал на 18 копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Евро снизился на 25 копеек и стоит 42,09 грн. Официальный курс польского злотого составляет 9,82 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 39,4 грн. Покупают за 39,2 грн.

За евро в обменниках предлагается 42,85 грн. Продают по 43 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,75 – 39,35 грн

"ПУМБ" – 38,80 – 39,30 грн

"УкрСиббанк" — 38,12 — 38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 38,85 – 39,45 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,90 – 42,90 грн

"ПУМБ" – 42,10 – 42,70 грн

"УкрСиббанк" — 41,26 — 42,10 грн

"Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,73 – 9,94 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,99 грн

"Укрэксимбанк" – 9,70 – 10,00 грн

Будет ли гривна и дальше укрепляться, что сейчас происходит на рынке, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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