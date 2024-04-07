Какому знаку Зодиака повезет 8 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 8 апреля?

Нынешний день можно условно разделить на две половины. Первая его часть будет характеризоваться темной – "сатанинской" – энергетикой, влияние которой на людей окажется крайне негативным, поэтому не стоит ничего предпринимать – успеха все равно не будет. Но уже во второй его половине "тучи" негатива развеются и наступит самое гармоничное и светлое в лунном календаре время. Правда, силы – как физические, так и моральные – в это время будут стремиться к нулю, поэтому его – несмотря на понедельник – нужно посвятить не работе, а отдыху – разумеется, если будет такая возможность.

Козерог

Козероги вполне могут почувствовать себя всесильными: все, что они задумают и запланируют в этот день, обязательно станет реальностью в ближайшее время. Поэтому звезды советуют им не мелочиться и ставить перед собой по-настоящему грандиозные – можно даже сказать, наполеоновские – цели: глупо скромничать, когда Вселенная дает возможность получить все и сразу.

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