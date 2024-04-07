Якому знаку зодіаку пощастить 8 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 8 квітня?

Сьогоднішній день можна умовно розділити на дві половини. Перша характеризуватиметься темною – "сатанинською" – енергетикою, вплив якої на людей виявиться вкрай негативним, тож не варто нічого робити – успіху однаково не буде. Але вже у другій його половині "хмари" негативу розсіються і настане найгармонійніший і найсвітліший у місячному календарі час. Щоправда, сили – як фізичні, так і моральні – в цей час будуть близькими до нуля, тому його – незважаючи на понеділок – треба присвятити не роботі, а відпочинку – звісно, якщо буде така можливість.

Козоріг

Козороги цілком можуть відчути себе всесильними: все, що вони задумають і запланують цього дня, обов'язково стане реальністю найближчим часом. Тому зірки радять їм не розмінюватися на дрібниці та ставити перед собою по-справжньому грандіозні – можна навіть сказати, наполеонівські – цілі: безглуздо вдавати скромність, коли Всесвіт дає можливість отримати все й одразу.

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