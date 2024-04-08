В Росії горіло унікальне судно "Роснефти": є жертва і поранені

Займання сталося під час перебування "Катерини Великої" на техобслуговуванні на судноремонтному заводі.

У російському Примор'ї зайнялася пожежа на багатофункціональному судні постачання "Катерина Великая". Воно – єдине у світі судно постачання льодового класу і вважалося "гордістю" в РФ.

Про це повідомляють російська Далекосхідна транспортна прокуратура та ЗМІ.

За інформацією від прокуратури, 8 квітня близько 3:00 у Центрі судноремонту "Дальзавод" у Примор'ї сталося займання багатофункціонального судна постачання "Катерина Велика".

Пожежа вже ліквідована. Є постраждалі: за попередніми даними, троє людей перебувають у лікарні, ще одна – загинула.

Російські медіа стверджують, що пожежа не була великою і площа займання сягнула 50 кв. м.

Правоохоронні органи проводять перевірку, спрямовану на встановлення обставин події.

Судно "Катерина Великая" – характеристики

"Катерина Великая" – судно проєкту IBSV 10022 AH, яке було побудоване для "Роснефти". Корабель зійшов з верфі "Зірка" у місті Великий Камінь (Приморський край РФ) лише три роки тому, та вважався гордістю РФ.

Це єдине у світі судно постачання льодового класу, воно може доставляти вантажі в арктичних широтах.

"Катерина Великая" завдовжки має 106 м, завширшки – 22 м. Може долати лід завтовшки 1,5 м. Головне завдання судна – перевезення вантажів від морських бурових установок і видобувних платформ, криголамні операції.

До слова, після повторного прориву дамби в російському місті Орську, де триває сильне затоплення територій, припинив роботу НПЗ " Орськнафтооргсинтез".

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