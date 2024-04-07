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Під Москвою невідомий розстріляв двох поліцейських: що сталося

Під Москвою невідомий розстріляв двох поліцейських: що сталося

Місце нападу на поліцейських під Москвою / Фото: із соцмереж

У Московській області запроваджено план “Сирена”, який востаннє оголошувався після теракту в “Крокус Сіті”.

У Підмосков’ї невідомий чоловік здійснив напад на двох поліцейських, які влаштували засідку на торговця наркотиками. Один із правоохоронців загинув, інший - важко поранений. Нападник втік на мотоциклі.

Про це повідомляють російські державні інформагентства з посиланням на правоохоронні органи РФ. 

За офіційною інформацією російського МВС, двоє співробітників поліції проводили оперативні заходи щодо затримання наркоторговця. Вони у лісовому масиві неподалік міста Чорноголовка влаштували засідку біля схованки з великою партією мефедрону  - так званого "клубного" наркотика, який, ймовірно, виробляють підпільні нарколабораторії в Китаї. 

Коли за товаром прийшов невідомий, поліцейські спробували затримати його, але той відкрив вогонь з пістолета.

У Telegram-каналах повідомляють, що злочинець втік на мотоциклі, який пізніше був виявлений на трасі М-11, яка веде до Санкт-Петербурга. Повідомлення супроводжують фотографіями з камери спостереження. 

Втікач на мотоциклі, який імовірно розстріляв поліцейських під Москвою / ©
Втікач на мотоциклі, який імовірно розстріляв поліцейських під Москвою

У Московській області оголошено план "Сирена", який востаннє запроваджували після теракту у концертному залі "Крокус Сіті Холл".

Нагадаємо, 22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську стався масштабний теракт зі стріляниною та пожежею. Відповідальність за напад взяло на себе одне з угруповань терористичної організації ІДІЛ.

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