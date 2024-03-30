Нові теракти ІДІЛ у Росії цілком реальні: експерт пояснив причину

Росія стала легкою ціллю для “Ісламської держави”, бойовики якої скоїли масштабний теракт у “Крокус Сіті Хол”, оскільки антитерористичні ресурси РФ спрямовані на протидію дисидентам та “української агентури”.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов.

“Я впевнений, що ми будемо спостерігати збільшення кількості терористичних загроз, якщо не атак, на території Російської Федерації з використанням середовища мігрантів з Центральної Азії, не обов’язково таджиків, але й таджицької національності зокрема”, - зазначив він.

За словами Сергія Данілова, в "Ісламській державі" уже заявили про створення окремого підрозділу, філії "вілаєту Росія", а російська ФСБ та кремлівська влада вперто не бачать очевидних речей, шукаючи “український слід”.

“Зараз в "Ісламській державі" бачать Росію, як легку мішень. Легка мішень, тому що всі ресурси Російської Федерації спрямовані проти України. І той підрозділ ФСБ, який займається антитерористичною діяльністю, насправді повністю закинув антитерор і займається пошуком людей, які виступають проти війни, і дисидентів, і так званої української агентури”, - підкреслив експерт.

Данілов також відзначив, що Кремль почав втрачати свої позиції в ісламському середовищі, а це буде мати свої наслідки і на Близькому Сході, і в Афганістані, і в Ірані.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі "Крокус Сіті Хол" стався масштабний теракт зі стріляниною та підпалом, внаслідок якого загинуло понад 140 людей. З місця злочину терористи втекли на автівці. ФСБ РФ стверджує, що вони планували перейти українсько-російський кордон і мали контакти на українській стороні.

Уже 23 березня "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт і назвала його "найжорстокішою за останні роки атакою". 24 березня суд у Москві арештував чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту, усі вони уродженці або громадяни Таджикистану.

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