Путін одержимий війною проти українців, тому проігнорував попередження про атаку терористів - WP

Мета російського диктатора домогтися слави царя останнього часу, чого б це не коштувало російському народу.

Іронія заключається у тому, що Росія стала винуватицею величезної кількості терористичних атак за останні кілька років, зокрема у Сирії та Україні, а вчора ввечері сама зазнала нападу терористів.

Після атака на концертний зал в ТЦ "Крокус Сіті Хол" відповідальність на себе взяло угруповання "Ісламська держава", а незабаром стало відомо, що розвідка США попередила Кремль про те, що філія "Вілаят Хорасан" (ІДІЛ), що базується в Афганістані, планує напад у Москві. Посольство США навіть рекомендувало американцям, які перебувають у столиці, уникати концертних залів, пише видання The Washington Post.

"Однак російський правитель Путін, зосереджений на уявних загрозах з боку ймовірних українських нацистів [як вважає Путін], а не на реальних з боку ісламістських терористів, безтурботно проігнорував повідомлення від США", — зазначає видання.

Видання зазначає, що ігнорування попереджень російською владою дуже добре описує характер режиму Путіна. Його режим не націлений на захист населення, а виключно на придушення опозиції.

Тепер російський диктатор замість того, щоб переслідувати справжніх ворогів, буде шукати спосіб, як у всьому звинуватити Україну і США, щоб виправдати подальші терористичні дії проти українців.

Журналісти зазначили, що мета російського диктатора домогтися слави царя останнього часу, чого б це не коштувало російському народу.

Видання нагадало, що кілька місяців тому американське розвідувальне співтовариство передало Ірану попередження про атаку угруповання "Вілаят Хорасан", яке Тегеран так само проігнорував, як і Москва. Бойовики ІДІЛ змогли здійснити два вибухи 3 січня, убивши понад 95 осіб у місті Керман. Російські та іранські режими отримали "передозування" власної пропаганди про Америку, як про ворога — і тому відмовлялися вірити тому, що казав йому цей імовірний ворог.

"Розвідувальне співтовариство США зобов'язане попереджати жертв про теракти, що готуються, і хоча зазвичай такі попередження надсилають громадянам США та їхнім союзникам, цілком логічно, що адміністрація Байдена також попередила Москву і Тегеран", — повідомляє The Washington Post.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін дозволив росіянам уникати кримінальної відповідальності, якщо вони погодяться воювати проти України.

Крім того, ми раніше інформували, що "Ісламська держава" поділилася подробицями нападу на “Крокус Сіті” під Москвою.

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