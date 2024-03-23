“Білоруський слід” у теракті в “Крокус Сіті” під Москвою: про що збрехав Путін

Відучора здійснюється “активна взаємодія” між Росією та Білоруссю по лінії спеціальних служб.

Після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою білоруські спецслужби допомагали російським силовикам завадити терористам втекти через кордон з Білоруссю. Брехню президента РФ Володимира Путіна та ФСБ Росії про те, що терористи, яких затримали у Брянській області, начебто намагалися втекти до України, несподівано викрив посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой.

Його заяву журналістам цитує державне білоруське агентство БелТА.

За словами білоруського дипломата, відучора здійснюється “активна взаємодія” між Росією та Білоруссю по лінії спеціальних служб, зокрема керівник Комітету державної безпеки Білорусі перебуває на прямому зв'язку зі своїм російським колегою.

“Фактично основним завданням минулої ночі було не дати втекти терористам через наш спільний кордон. Таке завдання виконано. Було задіяно максимальні заходи безпеки", - сказав Дмитро Крутой.

До речі, раніше російські пропагандисти вже погоріли зі спробою прив’язати “український слід” до теракту в “Крокус Сіті Холл” через мікроавтобус нібито зі “старими українськими номерами”, який стояв біля концертного залу. Згодом виявилося, що номери насправді були білоруськими і, як свідчить остання цифра, відносяться до Могильовської області.

Також російські офіційні канали інформували про те, що президент РФ Володимир Путін повідомив білоруського диктатора Олександра Лукашенка про затримання підозрюваних у скоєнні теракту. Це також дозволяє зробити висновок про напрямок втечі терористів після нападу на “Крокус Сіті Холл”.

Нагадаємо, російська влада заявила про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

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