Теракт в "Крокус Сіті Хол": ФСБ знайшла "український слід"

Російська влада заявила про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

Про це пише "РИА Новости".

Президент РФ Володимир Путін отримав доповідь від директора ФСБ Олександра Бортнікова щодо затримання 11 осіб, зокрема усіх чотирьох, які безпосередньо брали участь у теракті в концертному залі Crocus City Hall.

Російські силовики, як заявили у Кремлі, й надалі здійснюють антитерористичні заходи.

Триває пошук спільників учасників розстрілів.

Щодо затримання двох імовірних учасників стрілянини першим офіційно повідомив депутат Держдуми Олександр Хінштейн у Telegram. Їхню автівку зі стріляниною зупиняли в Брянській області. У салоні автомобіля знайдено пістолет ПМ, магазин до автомата АКМ і паспорти громадян Таджикистану.

За інформацією Telegram-каналу Shot, автомобіль "Рено", якому перебували учасники нападу, розстріляли. Як вказано у повідомленні, 19-річний Мухаммадсобир Файзов намагався відстрілюватися, але був поранений. Його затримали. Він перебуває у лікарні.

Зазначимо, що перші заяви про нібито причетність України до теракту почали лунати від російських політиків ще напередодні. У Міністерстві закордонних справ України такі звинувачення назвали "спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві".

У МЗС вважають, що ця провокація спрямована на "створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства".

Видання The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників пише, що теракт організувала "Ісламська держава". Спецслужби США зібрали розвіддані про те, що "Вілаят Хорасан", афганський осередок ІД, планує теракт у Москві. Цю інформацію Вашингтон передавав Москві.

Нагадаємо:

22 березня 2024 року в підмосковному Красногорську в концертному залі Crocus City Hall сталася стрілянина перед початком виступу гурту "Пікнік". В концертному залі терористи влаштували пожежу, підпаливши сидіння. Після цього вони втекли на автівці.

За останніми даними, загинуло понад 80 осіб. Всі подробиці про теракт читайте у новині.

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