ЄС може закрити "фінансову дірку" для України замість США - CNN

Основна складність у тому, що у Євросоюзі все працює у політичній площині.

У Європи є всі можливості, щоб закрити "фінансову дірку" для України після того, як у Конгресі США заблокували допомогу для Києва, але для цього потрібна політична воля лідерів країн.

Про це пише видання CNN.

Світовий банк повідомляв, що ВВП Росії становить $2,24 трлн, тоді як країн Євросоюзу – $16,75 трлн. Таким чином, на думку аналітиків, у Європи є набагато більше можливостей протриматися, якщо війна перейде на рейки економічного виснаження. Іншими словами, пише видання, у Європи є гроші, щоб закрити потреби України, через недофінансування з боку США.

Журналісти пишуть, що основна складність у тому, що Євросоюз складається з 27 країн, кожна з яких має власну зовнішню політику, тому це все працює у політичній площині. Деякі країни є членами НАТО, їм зручно купувати зброю у США та відправляти українцям. Ряд країн знаходяться у безпосередній близькості від Росії і не відчувають захищеності, тоді як інші перебувають далеко і хочуть й надалі активно торгувати з РФ.

Аналітики вважають, що за період війни європейське мислення еволюціонувало. Спочатку у Брюсселі думали лише про фінансову підтримку та приймання біженців, тоді як США допомогли зброєю, однак тепер у Європі все більше серйозно ставляться саме до оборонного озброєння.

У Євросоюзу вже оприлюднили план розвитку оборонної промисловості, яка могла б конкурувати з російською. Наразі цей план довгостроковий і далекий від того, щоб стати реальністю, але через нього вже деякі країни Євросоюзу стають у незручне становище. Це стосується питання чи варто гроші ЄС витрачати за межами блоку, де будувати заводи тощо.

Країни Східної Європи намагаються переконати всіх інших у тому, що безпека України — це безпека Європи. Вони прагнуть посилити блок НАТО настільки, щоб навіть такий диктатор як Путін розумів всю безперспективність можливого нападу на країни Альянсу.

Разом з тим затягування бойових дій може призвести до "втоми від війни".

"І це саме та точка, в якій європейське мислення може піти одним із двох шляхів: переконатися, що Україна переможе Росію заради всього континенту або запитати, а яке це має відношення до нас? Так, Європа може заповнити прогалину, залишену США, і в деяких аспектах намагається це зробити. Але все залежить від того, чи зможуть найбільші союзники України в Європі продовжувати вигравати суперечку", – підсумовується в статті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає новий пакет військової допомоги від Великої Британії, вартість якого становить 60 млн фунтів стерлінгів (близько 75,5 млн дол. США).

Крім того, ми раніше інформували, що декілька конгресменів з Палати представників США від Демократичної партії дали зрозуміти, що не підтримають ініціативу про усунення з посади спікера-республіканця Майка Джонсона, якщо він винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні.

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