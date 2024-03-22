"Путін – в ейфорії і сподівається на бліцкриг": політичний експерт

Політичний експерт Вадим Денисенко зауважив, що війна входить в найагресивнішу фазу 2024 року. Адже у диктатора Володимира Путіна зараз "абсолютна ейфорія" від виборів і він та його оточення багато в чому плутають внутрішні перемоги з зовнішніми.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

"При цьому, судячи з усього, він щиро вірить, що за 2-3 місяці його покличуть за стіл переговорів. І ці два місяці будуть багато в чому визначальними для всіх нас через істерію російської пропаганди про переговори, яких хоче Росія і які відкидає Україна. Чому 2-3 місяці? На більше в них просто не вистачить сил для інтенсивних бойових дій. Це, якщо хочете, спроба такого собі бліцкригу. Головне - самим себе не загнати в пастку російської пропаганди", - каже експерт.

За його словами, це одна із найсерйозніших загроз.

"Це, звичайно, не означає, що далі війна зупиниться. Але далі буде певна (дуже умовна), але передишка. Зараз важливо витримати саме бліцкриг", - резюмував Денисенко.

Нагадаємо, Росія створює угруповання – командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк пояснив, чи буде новий наступ.

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