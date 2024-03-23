Кривава стрілянина у "Крокус Сіті": хто причетний і кому це вигідно - гучні деталі

Сотні жертв, крики, калюжі крові та надмасштабна пожежа. 22 березня у найбільшому концертному залі Росії "Крокус Сіті Хол" сталася стрілянина. На той момент там перебували тисячі людей. Невідомі особи без розбору впритул розстрілювали людей, після чого виникла величезна пожежа. На болотах звинувачують звісно ж Україну, втім, ГУР відкидає свою причетність. А мережею шириться інформація, що відповідальність за це узяв на себе ІДІЛ.

Гучні деталі кривавої стрілянини у Підмосков’ї - в ексклюзиві TSN.UA.

Стрілянина у Підмосков’ї

Кривава п'ятниця на Росії. 22 березня у Красногорську Московської області в концертному залі Крокус Сіті Хол сталася стрілянина. Повідомлялось, що кілька чоловіків у камуфляжі зайшли до концертного залу перед початком виступу гурту "Пікнік" та відкрили вогонь. Чоловіків було, як мінімум, четверо.

Також з’явилося відео величезної пожежі у Крокус Сіті Холі. Окрім полум’я видно величезний клуб диму. Повідомлялося, що понад сотня людей опинилися у вогняній пастці.

Що стало причиною пожежі достеменно невідомо. У роспабліках з’являлися різні версії – озброєні люди підпалили залу чи підірвали її. І нібито було чути звук вибуху.

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Також повідомлялось, що площа загоряння охопила близько 13 тис. кв. м. За свідченнями очевидців, у будівлі Крокус Сіті Холу обвалився дах. Потім з’явилася інформація, що 40 людей загинули і понад 100 поранені в результаті стрілянини в "Крокус-Сіті-Холл". Про це писали російські пабліки.

Станом на ранок 23 березня відомо, що загинули 93 особи, 183 постраждали. Жодних коментарів з боку "новообраного" очільника Кремля і досі немає.

Такрж росЗМІ повідомили, що у Брянській області зупинили авто з підозрюваними у скоєнні атаки на підмосковний "Крокус". Автівку нібито зупинили за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю та Україною. У ній, за різними даними, було четверо або шестеро людей.

Затримані - громадяни Таджикистану. Пізніше у ФБС відзвітували Путіну про затримання й інших причетних до атаки. Спецслужба нібито виявила 11 осіб, зокрема чотирьох нападників, які брали безпосередню участь у нападі.

Винен ІДІЛ?

Американські ЗМІ вже заявили про непричетність України та причетність ІДІЛ до атаки на підмосковний концертний майданчик. Так, телеканал CBS News із посиланням на анонімне джерело в адміністрації повідомляє, що США заздалегідь надали Росії розвіддані про потенційну атаку — як публічно, так і в приватних розмовах.

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Водночас у матеріалі The New York Times йдеться, що на Росії протягом останніх двох років "зациклений" ІДІЛ-К — підрозділ організації в Афганістані. Причина — війни в мусульманських державах, зокрема, Сирії та Чечні.

Заяви міжнародних ЗМІ

Як пише CNN, відповідальність за напад на концертний зал у Підмосков’ї взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава» (ІДІЛ). CBS News з посиланням на власні джерела повідомляє, США підтверджує причетність ІДІЛ до теракту в "Крокусі".

До речі, напередодні, не тільки посольство США, а й дипустанови інших західних держав попереджали росіян про теракти в Москві.

Але ключове - за такими терактами завжди стоїть класичне питання "Кому це вигідно?". На думку нашого колеги журналіста Андрія Цаплієнка відповідь була дана ще до теракту прибічниками Путіна. Постіний представник в ООН Небезня сказав, що "Ціль СВО з демілітаризації України виконана". Тобто Кремль готується відмовитись від терміну "СВО" і назвати свої дії війною.

"З урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мету нашої "СВО" з демілітаризації власне України виконано. Тепер бойовики виживають виключно з постачання від країн НАТО.

Про це також говорить і фраза Пєскова, який напередодні сказав, що "спеціальна військова операція перетворилась на війну" через підтримку Заходом України. Зміна риторики потрібна Кремлю для того, щоб мобілізувати додаткові резерви під наступ.

Стрілянина в “Крокус Сіті Хол” - спецоперація Кремля

В Головному управлінні розвідки Міноборони України кажуть, що теракт, влаштований 22 березня у Підмосков’ї, є свідомою провокацією режиму Путіна, про яку раніше попереджала міжнародна спільнота.

"Теракт у Москві — спланована і свідома провокація російських спецслужб за вказівкою Путіна. Її мета — виправдання ще більш жорстких ударів по Україні та тотальної мобілізації на росії. Публічну страту людей у Москві варто розуміти як погрозу путіна ще більшою ескалацією та розширення війни.

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Заява Пєскова, яка пролунала незадовго до теракту про "війну" - лише фальстарт ретельно спланованої кремлівської спецоперації.

Вочевидь, Кремль може звинуватити в організації теракту Україну і використати розстріл власних громадян як привід для ще більш жорстоких ударів по цивільній інфраструктурі та вбивств цивільних українців. Сьогоднішній удар по цивільній інфраструктурі України - це ще одна ланка в ескалації, ініційованій путіним.

Проте безперешкодне пересування групи бойовиків з автоматами центром Москви, як і маса інших беззаперечних доказів, свідчать про те, що розстріл в "Крокус сіті хол" був організований російськими спецслужбами.

Про підготовку теракту попереджали і міжнародні посольства. Усьому світу очевидно, що теракт у москві - черговий злочин Путіна для утримання власної влади.

В ОП теж зауважили, що Україна не має жодного відношення до теракту у Москві та назвали замовника кривавої стрілянини.

"Стрілянина у Крокус Сіті Хол потрібна бул Кремлю для того, щоб мобілізувати додаткові резерви під наступ. Очікувані заяви кремлівських рупорів про те, що за терактом стоїть Україна, тиражуються, як під копірку", - сказав Подоляк.

Нагадаємо, у Росії заявили, що до теракту у Підмосков'ї причетні таджики.

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