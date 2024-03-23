У ГУР прокоментували удари по НПЗ у Самарській області

У Самарській області РФ у ніч проти суботи, 23 березня, спалахнула пожежа на Куйбишевському нафтопереробному заводі. Також була спроба атаки на Новокуйбишевський НПЗ. Пропагандистські ЗМІ РФ заявили про падіння безпілотника.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону прокоментував події в РФ. За даними української розвідки, там "стався інцидент".

"Ми можемо лише констатувати, що інцидент там був. Зокрема, цей об'єкт використовується у військових цілях", - сказав Юсов.

Нагадаємо, розвідка Британії проаналізувала атаки на російські НПЗ.

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