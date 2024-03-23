В ГУР прокомментировали удары по НПЗ в Самарской области

В Самарской области РФ в ночь на субботу, 23 марта, вспыхнул пожар на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. Также была предпринята попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. Пропагандистские СМИ РФ заявили о падении беспилотника.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона прокомментировал события в РФ. По данным украинской разведки, там "произошел инцидент".

"Мы можем лишь констатировать, что инцидент там был. В частности, этот объект используется в военных целях", – сказал Юсов.

Напомним, разведка Британии проанализировала атаки на российские НПЗ.

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