Атаки РФ на Одесу: Братчук припустив, якими є наміри ворога

Терор мирних міст з боку РФ не припиниться.

Наразі росіяни активно моніторять та розвідують ситуацію. Найімовірніше, вони готуються до нової атаки.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Яка ситуація у регіоні

За словами Братчука, росіяни активно застосовують аеророзвідку. Є інформація про те, що в районі Чорного моря, ближче до нашого узбережжя, перебуває дрон-розвідник. Ледве не кожного дня вони знищуються мобільними вогневими групами або підрозділами сил протиповітряної оборони.

"Можливо, знову готуються до обстрілу. Фактично, ворожі напади (на Одещину – ред.) тривають щодня", – констатував він.

Крім того, окупанти активно застосовують балістику. Ввечері 22 березня росіяни вдарили ракетою "Іскандер-М", намагаючись уразити об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.

"Попри пору року, об'єкти енергетичної інфраструктури завжди під прицілом", – зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

В Одесі та Одеському районі були влучання по об'єктах енергетичної інфраструктури. Спочатку ввели стабілізаційні графіки відключення, але потім енергетикам довелося застосовувати більш жорсткі заходи, як от екстрені відключення світла.

"Ближче до ночі ситуація почала вирівнюватись. Без електроенергії залишається ще кілька тисяч людей, але протягом сьогоднішньої доби, думаю, все буде максимально відновлено", – додав Братчук.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Одеській області. Окупанти атакували балістикою.

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