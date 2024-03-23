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Армія РФ вдарила балістикою по Одеській області: що відомо

Армія РФ вдарила балістикою по Одеській області: що відомо

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

Постраждалих немає.

У суботу, 23 березня, армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Одеській області. Окупанти атакували балістикою. 

Про це повідомили Сили оборони півдня. 

"Ворожа балістична ракета, ймовірно, "Іскандкр-М", спрямована з тимчасово окупованого Криму влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що інформації про руйнування і постраждалих немає.

Крім того, окупанти надалі продовжують активну безпілотну розвідку з моря. Сьогодні над Чорним морем було знищено два розвідувальних дрони типу "Zala".

До слова, тривога в Одеській області тривала понад годину - від 11:44 до 12:46. ПС попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Моніторингові чати інформували про повітряну ціль з Криму. 

Як повідомлялося, вночі 23 березня РФ атакувала БпЛА південь і схід України. Сили протиповітряної оборони результативно відпрацювали по 12 баражуючих снарядах. 

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