Ракетні атаки по Україні: військовий експерт зробив невтішний прогноз

Росія продовжить комбіновані атаки по містах України, коли накопичить відповідний ресурс.

Таку думку в інтерв'ю "Обозреватель" висловив офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров.

"Хочу зазначити, що атака (22 березня - ред.) була комбінована, дуже ретельно підготовлена. Потрібно визнати, що атака для ворога була дуже успішною. І тут постає запитання перед нашими партнерами: коли нам востаннє передавали якийсь додатковий зенітний ракетний комплекс? Як результат – ми бачимо це", - сказав він.

"Росіяни можуть виготовляти такі ракети, плюс у них є певний запас. Власне, за останні дві доби цей запас вони по нас використали. Але, на жаль, мій прогноз полягає у тому, що на цьому серія обстрілів не завершиться. Ресурс не просто не вичерпаний. Навіть використавши цей ресурс, нижче свого стратегічного запасу вони не опустилися. Вони побачили, що результативність таких атак була дуже високою, за декілька днів перебудувати систему ППО ми просто не маємо можливості. Тому повторні удари також можливі. Зараз їхньою мішенню була критична енергетична інфраструктура. ", - додав він.

Нагадаємо, 22 березня Росія вперше за довгий час масовано атакувала електростанції України в багатьох регіонах. Пошкоджені десятки магістральних об'єктів — масштаб уражень, за оцінками Укренерго, перевищив навіть наслідки обстрілів минулої зими.

Суттєво вразили ДніпроГЕС, також вдарили по Ладижинській та Зміївській ТЕС. У багатьох регіонах обмежили електропостачання. Найсильніше постраждав Харків: там без світла залишилось близько 700 тисяч сімей.

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