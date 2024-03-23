Аналітики пояснили, навіщо Росія атакує енергосистему України

Росія завдає ударів по енергетичних об'єктах України, щоб підірвати її оборонно-промисловий потенціал. Також російські війська намагаються використати дефіцит систем ППО.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Російські удари по енергетичній інфраструктурі на початку весни 2024 року, ймовірно, мають на меті зруйнувати енергетичну мережу, частково для того, щоб зупинити зусилля України зі швидкого розширення ОПБ.

"Російські війська не змогли зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але можуть продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів. Зокрема, для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які суттєво обмежать можливості української системи протиповітряної оборони", - йдеться у звіті.

Крім того, йдеться у звіті ISW, ракетні удари можуть підтримати зусилля Росії на дестабілізацію ситуації в країні, оскільки Кремль прагне знизити внутрішню і міжнародну довіру до українського уряду.

"Південне оперативне командування Збройних сил України 22 березня попередило, що Росія готує інформаційні операції, спрямовані на те, щоб неправдиво представити Україну як країну без влади", - нагадали аналітики.

Нагадаємо, 22 березня Росія вперше за довгий час масовано атакувала електростанції України в багатьох регіонах. Пошкоджені десятки магістральних об'єктів — масштаб уражень, за оцінками Укренерго, перевищив навіть наслідки обстрілів минулої зими.

Суттєво вразили ДніпроГЕС, також вдарили по Ладижинській та Зміївській ТЕС. У багатьох регіонах обмежили електропостачання. Найсильніше постраждав Харків: там без світла залишилось близько 700 тисяч сімей.

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