Таропрогноз на 18-24 березня: що карти нам віщують

У часи викликів зростає інтерес людей до магічних мистецтв, адже є сподівання, що карти Таро чи руни зможуть напророкувати долю. Проте ні карти, ні астрологія зараз не можуть сказати ані дату закінчення війни, ні час смерті російського президента Володимира Путіна, бо вони працюють на індивідуальному, а не глобальному рівні. Карти Таро показують не майбутнє, а саме ймовірне майбутнє, тому, як то кажуть - у Бога немає інших рук, окрім ваших.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Сімка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів карт Таро, які схожі на звичну нам колоду, розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Проте вона може вказувати та на те, що ви не хочете зрушити з місця з принципу і хочете спиратися тільки на власні сили. У стосунках вам можуть кинути виклик, але вам потрібно навчитися впевнено казати "Ні!". Не піддавайтеся своєму бажанню до знищення. А іноді ретельніше захищайте свої позиції. Будьте рішучими у складних ситуаціях, стійкими перед тими, хто ранить ваше серце, але й не вв'язуйтеся у боротьбу без сенсу.

Проявляйте агресію там, де це доречно. Глухий захист теж може іноді допомогти. Вам потрібно міцно стояти на ногах та захищати свої права та думки. Зараз не варто йти на компроміс.

Врахуйте, що часто наші вороги перебувають всередині нас. Це наші внутрішні демони, які заважають нам рухатися своїм шляхом. Це страхи та сумніви, які пожирають нас та роблять нас слабкими та вразливими. Станьте на герць з ними, подолати їх допоможе внутрішня чесність. А іноді доведеться боротися з власною совістю.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Десятка жезлів"

"Десятка жезлів" - це карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро. Масть жезлів у картах Таро свідчить про роботу та запал до неї, рух та розвиток, можливість нових перспектив та відкриття нових горизонтів. А саме ця карта свідчить про важку ношу та бажання перезавантаження. Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Припиніть бути "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка пентаклів"

Наступний тиждень можна чітко можна описати за допомогою карти Таро, яка називається "Трійка пентаклів". Ця карта говорить про невеликий прогрес у сфері фінансів. Тому, для того, щоб рухатися вперед, ви маєте з’ясувати, що не дає вам рухатися далі. Переведіть вашу поведінку на більш зрілий рівень. Якщо ви будете вміло рухатися, то витримаєте цей екзамен долі.

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Не ходіть колами. Сприйміть цю кризу як перевірку ваших можливостей, завдяки чому ви станете мудрішими та сильнішими. Доведіть собі та іншим, що наважились подолати перепони, перед якими довго зупинялися. Використовуйте ваші можливості.

Замисліться над тим, яким чином ви можете використовувати свої можливості. В якій сфері вам потрібно довести свою кваліфікацію, щоб отримати значний фінансовий результат, наскільки далеко ви зайшли. Перед тим, як танцювати на канаті, спочатку навчіться на ньому ходити.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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