Таропрогноз на 18-24 марта: что карты нам предвещают

Во времена вызовов растет интерес людей к магическим искусствам, ведь есть надежда, что карты Таро или руны смогут предсказать судьбу. Однако ни карты, ни астрология сейчас не могут сказать ни дату окончания войны, ни время смерти российского президента Владимира Путина, потому что они работают на индивидуальном, а не глобальном уровне. Карты Таро показывают не будущее, а самое вероятное будущее, поэтому, как говорится, у Бога нет других рук, кроме ваших.

А для того, чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели "Семерка жезлов"

Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам карт Таро, похожим на привычную нам бревно, рассказывает о защите, целях и получении преимуществ. Однако она может указывать на то, что вы не хотите сдвинуться с места по принципу и хотите опираться только на собственные силы. В отношениях вам могут бросить вызов, но вам нужно научиться с уверенностью говорить "Нет!". Не поддавайтесь своему желанию к уничтожению. А иногда тщательнее защищайте свои позиции. Будьте решительны в сложных ситуациях, устойчивыми перед ранящими ваше сердце, но и не ввязывайтесь в борьбу без смысла.

Проявляйте агрессию там, где это уместно. Глухая защита тоже иногда может помочь. Вам нужно крепко стоять на ногах и защищать свои права и мысли. Сейчас не следует идти на компромисс.

Учтите, что часто наши враги находятся внутри нас. Это наши внутренние демоны, мешающие нам двигаться своим путем. Это страхи и сомнения, пожирающие нас и делающие нас слабыми и уязвимыми. Станьте на герц с ними, преодолеть их поможет внутренняя честность. А иногда придется сражаться с собственной совестью.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели "Десятка жезлов"

"Десятка жезлов" — это карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть малым тайнам карт Таро. Масть жезлов в картах Таро свидетельствует о работе и страсти к ней, движении и развитии, возможности новых перспектив и открытии новых горизонтов. А именно эта карта свидетельствует о тяжелой ноше и желании перезагрузки. Вы словно несете чемодан без ручки, — тянуть дальше тяжело, а выбросить — жалко. Сейчас вы зациклились на слишком большой ответственности в отношениях и желании нравиться всем. Не стоит распыляться на всех. Также не нужно повиноваться в том, что только вы виноваты в сложившейся ситуации.

Расширьте свое мышление. Прекратите быть "рабочей лошадкой". Осознайте, что происходит в ваших отношениях. Измените свое отношение к жизни. Не упускайте вашу цель.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели "Тройка пентаклов"

Следующую неделю можно четко описать с помощью карты Таро, которая называется "Тройка пентаклов". Эта карта говорит о небольшом прогрессе в сфере финансов. Поэтому, для того чтобы двигаться вперед, вы должны выяснить, что не дает вам двигаться дальше. Переведите ваше поведение на более зрелый уровень. Если вы будете умело двигаться, то выдержите этот экзамен судьбы.

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Не ходите кругами. Примите этот кризис как проверку ваших возможностей, благодаря чему вы станете мудрее и сильнее. Докажите себе и другим, что решились преодолеть преграды, перед которыми долго останавливались. Используйте ваши способности.

Задумайтесь над тем, как вы можете использовать свои возможности. В какой сфере вам нужно доказать свою квалификацию, чтобы получить значительный финансовый результат, как далеко вы зашли. Прежде чем танцевать на канате, сначала научитесь на нем ходить.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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