РФ атакувала БпЛА південь і схід України: пошкоджено об'єкти енергетики

Вночі 23 березня російська армія атакувала безпілотниками Shahed південно-східні регіони України. На Дніпропетровщині і в Запоріжжі є пошкодження енергетичних об'єктів.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що енергетична інфраструктура лишається серед пріоритетних цілей армії РФ. Наразі інформації про постраждалих не надходило. Фахівці уточнюють наслідки атаки дронів.

"Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала понад сім годин. Дрони типу "Shahed-131/136", спрямовані з півдня, маневрували по кількох областях, намагалися обійти засоби ППО", - наголосили у повідомленні.

Сили протиповітряної оборони результативно відпрацювали по 12 баражуючих снарядах. Так, у Запорізькій та Дніпропетровські областях було знищено по чотири БпЛА, три - у Херсонській та один - у Миколаївській.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти здійснили потужну масову і комбіновану атаку на Україну: спочатку запустили БпЛА, а потім - ракети Армія ворога зосередилися на об'єктах важливої інфраструктури. Зокрема, енергетичної.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що масований удар РФ вночі 22 березня - це наймасштабніша атака на енергетику за останній час. Сталися влучання та пошкодження об’єктів генерації. У низці регіонів сталися відключення світла та запровадження графіків.

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