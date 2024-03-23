РФ атаковала БпЛА юг и восток Украины: повреждены объекты энергетики

Ночью 23 марта русская армия атаковала беспилотниками Shahed юго-восточные регионы Украины. На Днепропетровщине и Запорожье есть повреждения энергетических объектов.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Отмечается, что энергетическая инфраструктура остается посреди приоритетных целей армии РФ. Пока информации о пострадавших не поступало. Специалисты уточняют последствия атаки дронов.

"Боевая работа Сил противовоздушной обороны длилась более семи часов. Дроны типа "Shahed-131/136", направленные с юга, маневрировали по нескольким областям, пытались обойти средства ПВО", — отметили в сообщении.

Силы противовоздушной обороны результативно отработали по 12 снаряжениям. Так, в Запорожской и Днепропетровской областях было уничтожено по четыре БПЛА, три – в Херсонской и один – в Николаевской.

Напомним, минувшей ночью оккупанты совершили мощную массовую и комбинированную атаку на Украину : сначала запустили БпЛА, а затем — ракеты Армия врага сосредоточились на объектах важной инфраструктуры. В частности, энергетической.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что массированный удар РФ ночью 22 марта – это самая масштабная атака на энергетику за последнее время. Произошли попадания и повреждения объектов генерации. В ряде регионов произошло отключение света и введение графиков.

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