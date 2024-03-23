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Ночная атака по Днепропетровщине: поврежден энергетический объект

Ночная атака по Днепропетровщине: поврежден энергетический объект

Последствия атаки / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Оккупанты выпустили беспилотники.

Россияне не перестают атаковать Днепропетровскую область. Этой ночью под ударом находилась Никопольщина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Не прекращаются атаки на Никопольщину. В течение ночи – 3 удара БпЛА и 2 артобстрела. Под прицелом были сам Никополь и Красногригорьевская громада", — написал он.

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Кроме того, поврежден энергетический объект. Поврежден колледж, два многоквартирных и один частный дом. Две хозяйственные постройки разрушены, 4 – разбиты. Задело теплицу и линии электропередач. Погибших и пострадавших нет.

Напомним:

В ночь на 23 марта российские оккупационные войска атаковали четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбассу.

Также враг запустил 34 ударных беспилотника типа "Shahed" из Курской области Российской Федерации и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Зенитные ракетные подразделения и авиация Воздушных сил уничтожили 31 "Shahed" в Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

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