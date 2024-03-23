Ночная атака по Днепропетровщине: поврежден энергетический объект

Россияне не перестают атаковать Днепропетровскую область. Этой ночью под ударом находилась Никопольщина.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Не прекращаются атаки на Никопольщину. В течение ночи – 3 удара БпЛА и 2 артобстрела. Под прицелом были сам Никополь и Красногригорьевская громада", — написал он.

Кроме того, поврежден энергетический объект. Поврежден колледж, два многоквартирных и один частный дом. Две хозяйственные постройки разрушены, 4 – разбиты. Задело теплицу и линии электропередач. Погибших и пострадавших нет.

Напомним:

В ночь на 23 марта российские оккупационные войска атаковали четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбассу.

Также враг запустил 34 ударных беспилотника типа "Shahed" из Курской области Российской Федерации и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Зенитные ракетные подразделения и авиация Воздушных сил уничтожили 31 "Shahed" в Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

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