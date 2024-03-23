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Нічна атака по Дніпропетровщині: пошкоджено енергетичний об'єкт

Нічна атака по Дніпропетровщині: пошкоджено енергетичний об'єкт

Наслідки атаки / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Окупанти випустили беспілотники.

Росіяни не припиняють атакувати Дніпропетровську область. Цієї ночі під ударом перебувала Нікопольщина.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Протягом ночі – 3 удари БпЛА і 2 артобстріли.  Під прицілом були сам Нікополь і Червоногригорівська громада", - написав він.

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Крім того, пошкоджений енергетичний об'єкт. Понівечені коледж, два багатоквартирні та один приватний будинки.  Дві господарські споруди зруйновані, 4 – побиті. Зачепило теплицю і лінії електропередач. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо:

У ніч проти 23 березня російські окупаційні війська атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

Також ворог запустив 34 ударні безпілотники типу "Shahed" з Курської області Російської Федерації і мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.  Зенітні ракетні підрозділи та авіація Повітряних сил знищили 31 Shahed у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

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