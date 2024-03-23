Нічна атака по Дніпропетровщині: пошкоджено енергетичний об'єкт

Росіяни не припиняють атакувати Дніпропетровську область. Цієї ночі під ударом перебувала Нікопольщина.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Протягом ночі – 3 удари БпЛА і 2 артобстріли. Під прицілом були сам Нікополь і Червоногригорівська громада", - написав він.

Крім того, пошкоджений енергетичний об'єкт. Понівечені коледж, два багатоквартирні та один приватний будинки. Дві господарські споруди зруйновані, 4 – побиті. Зачепило теплицю і лінії електропередач. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо:

У ніч проти 23 березня російські окупаційні війська атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.

Також ворог запустив 34 ударні безпілотники типу "Shahed" з Курської області Російської Федерації і мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Зенітні ракетні підрозділи та авіація Повітряних сил знищили 31 Shahed у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

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