РФ двічі атакувала Харків безпілотниками: що відомо про наслідки влучання

Вночі 23 березня у Харкові під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Російська армія двічі атакувала обласний центр безпілотниками.

Про це повідомив Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"О 00:10 місто Харків було під обстрілом БпЛА "Шахед", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що влучання безпілотника сталося в комунальну установу. Внаслідок "прильоту" сталося займання покрівлі та приміщення на третьому поверсі будівлі.

За словами голови ОВА, одну людину травмовано. Під час повторного обстрілу постраждав 19-річний чоловік - мешканець поруч розташованого приватного будинку.

До слова, міський голова Ігор Терехов вночі інформував, що два вибухи сталися в Основ'янському районі. Згодом стався третій вибух після атаки БпЛА.

Тим часом в ДСНС повідомили, що в Харкові під час повторного обстрілу постраждали рятувальник та поліцейський. Також пошкоджено два автомобілі рятувальників.

"Опівночі внаслідок ворожого удару БпЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв.м. До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції. Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару", - йдеться у повідомленні.

Фото наслідків

Вночі 23 березня російська армія вдарила дронами по Харокву. / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Вночі 23 березня російська армія вдарила дронами по Харокву. / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Вночі 23 березня російська армія вдарила дронами по Харокву. / Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Як повідомлялося, вночі в Харкові прозвучали вибухи. Повітряні сили повідомляли, що в районі міста - ворожий БпЛА.

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