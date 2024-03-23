РФ дважды атаковала Харьков беспилотниками: что известно о последствиях попадания

Ночью в городе раздалась серия взрывов.
Ночью 23 марта в Харькове во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Российская армия дважды атаковала областной центр беспилотниками.
Об этом сообщил Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В 00:10 город Харьков был под обстрелом БпЛА "Шахед", — говорится в сообщении
Отмечается, что попадание беспилотника произошло в коммунальное учреждение. В результате "прилета" произошло возгорание кровли и помещения на третьем этаже здания.
По словам главы ОВА, один человек травмирован. Во время повторного обстрела пострадал 19-летний мужчина — житель рядом с частным домом.
К слову, мэр Игорь Терехов ночью информировал, что два взрыва произошли в Основянском районе. Впоследствии произошел третий взрыв после атаки БПЛА.
Тем временем в ГСЧС сообщили, что в Харькове во время повторного обстрела пострадали спасатель и полицейский. Также повреждены два автомобиля спасателей.
"В полночь в результате вражеского удара БпЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м. К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции. Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар", — говорится в сообщении.
Фото последствий
Как сообщалось, ночью в Харькове прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали, что в районе города – враждебный БпЛА.