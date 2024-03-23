В Харькове прозвучали повторные взрывы

Захватчики продолжают атаковать Харьков.

В городе раздалась серия взрывов.

Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов сообщайте на спецлинию полиции 102.

"Харьков – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

Также произошли пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией Сумской области.

"Кременчуг – движение ударных БпЛА в вашем направлении", — добавили украинские военные.

Напомним, в ночь на 22 марта Россия совершила очередную мощную атаку на украинские города. Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в некоторых населенных пунктах отключено электроснабжение, есть перебои с тепло- и водоснабжением.

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