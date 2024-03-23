В Харькове прозвучали повторные взрывы

Идет беспокойная ночь для Харькова.
Захватчики продолжают атаковать Харьков.
В городе раздалась серия взрывов.
Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов сообщайте на спецлинию полиции 102.
"Харьков – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!", – сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
Также произошли пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией Сумской области.
"Кременчуг – движение ударных БпЛА в вашем направлении", — добавили украинские военные.
Напомним, в ночь на 22 марта Россия совершила очередную мощную атаку на украинские города. Из-за повреждений объектов критической инфраструктуры в некоторых населенных пунктах отключено электроснабжение, есть перебои с тепло- и водоснабжением.
Читайте главные новости дня: