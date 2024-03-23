Путин одержим войной против украинцев, поэтому проигнорировал предупреждение об атаке террористов — WP

Цель русского диктатора добиться славы царя последнего времени, чего бы это ни стоило русскому народу.

Ирония заключается в том, что Россия стала виновницей огромного количества террористических атак за последние несколько лет, в частности в Сирии и Украине, а вчера вечером сама подверглась нападению террористов.

После атаки на концертный зал в ТЦ "Крокус Сити Холл" ответственность на себя взяла группировка "Исламское государство", а вскоре стало известно, что разведка США предупредила Кремль о том, что базирующийся в Афганистане филиал "Вилаят Хорасан" (ИГИЛ) планирует нападение в Москве. Посольство США даже рекомендовало находящимся в столице американцам избегать концертных залов, пишет издание The Washington Post.

"Однако российский правитель Путин, сосредоточенный на мнимых угрозах со стороны вероятных украинских нацистов [как считает Путин], а не на реальных исламистских террористов, беззаботно проигнорировал сообщения от США", — отмечает издание.

Издание отмечает, что игнорирование предупреждений российскими властями очень хорошо описывает характер режима Путина. Его режим не нацелен на защиту населения, а исключительно на подавление оппозиции.

Теперь российский диктатор, вместо того чтобы преследовать настоящих врагов, будет искать способ, как во всем обвинить Украину и США, чтобы оправдать дальнейшие террористические действия против украинцев.

Журналисты отметили, что цель русского диктатора добиться славы царя последнего времени, чего бы это ни стоило русскому народу.

Издание напомнило, что несколько месяцев назад американское разведывательное сообщество передало Ирану предупреждение об атаке группировки "Вилаят Хорасан", которую Тегеран так же проигнорировал, как и Москва. Боевики ИГИЛ смогли совершить два взрыва 3 января, убив более 95 человек в городе Керман. Российские и иранские режимы получили "передозировку" собственной пропаганды об Америке как о враге — и потому отказывались верить тому, что говорил ему этот вероятный враг.

"Разведывательное сообщество США обязано предупреждать жертв о готовящихся терактах, и хотя обычно такие предупреждения посылают гражданам США и их союзникам, вполне логично, что администрация Байдена также предупредила Москву и Тегеран", — сообщает The Washington Post.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин разрешил россиянам избегать уголовной ответственности, если они согласятся воевать против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что "Исламское государство" поделилось подробностями нападения на "Крокус Сити" под Москвой.

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