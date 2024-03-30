Новые теракты ИГИЛ в России вполне реальны: эксперт объяснил причину

Россия стала легкой целью для "Исламского государства", боевики которой совершили масштабный теракт в "Крокус Сити Холл", поскольку антитеррористические ресурсы РФ направлены на противодействие диссидентам и "украинской агентуры".

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Я уверен, что мы будем наблюдать увеличение количества террористических угроз, если не атак, на территории Российской Федерации с использованием среды мигрантов из Центральной Азии, не обязательно таджиков, но и таджикской национальности в частности", — отметил он.

По словам Сергея Данилова, в "Исламском государстве" уже заявили о создании отдельного подразделения, филиала "виллаета Россия", а российские ФСБ и кремлевские власти упорно не видят очевидных вещей, занимаясь поисками "украинского следа".

“Сейчас в "Исламском государстве" видят Россию как легкую мишень. Легкая мишень, потому что все ресурсы Российской Федерации направлены против Украины. И то подразделение ФСБ, которое занимается антитеррористической деятельностью, на самом деле полностью забросило антитеррор и занимается поиском людей, выступающих против войны, и диссидентов, и так называемой украинской агентуры”, — подчеркнул эксперт.

Данилов также отметил, что Кремль начал терять свои позиции в исламской среде, что будет иметь свои последствия и на Ближнем Востоке, и в Афганистане, и в Иране.

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел масштабный теракт со стрельбой и поджогом, в результате которого погибли более 140 человек. С места преступления террористы скрылись на автомобиле. ФСБ РФ утверждает, что они планировали перейти украино-российскую границу и имели контакты на украинской стороне.

Уже 23 марта "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт и назвало его "жесточайшей за последние годы атакой". 24 марта суд в Москве арестовал четырех подозреваемых в совершении теракта, все они уроженцы или граждане Таджикистана.

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