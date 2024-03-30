В Минэнерго рассказали, угрожают ли Украине блекауты

В Украине ситуация с энергетикой контролируема, поэтому о блэкаутах речь не идет, но все будет зависеть от планов кремлевского режима.

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Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

Она отметила, что сейчас Украина способна сбалансировать систему и обеспечить ее стабильную работу.

"Но мы не знаем планов врага, какими будут дальнейшие атаки, каковы будут последствия. К сожалению, это зависит сейчас не от нас, а от планов врага", — отметила Гринчук.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге вводят графики отключения света.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками, в части города нет света.

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