В Минэнерго рассказали, угрожают ли Украине блекауты

В настоящее время Украина способна сбалансировать систему.
В Украине ситуация с энергетикой контролируема, поэтому о блэкаутах речь не идет, но все будет зависеть от планов кремлевского режима.
Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.
Она отметила, что сейчас Украина способна сбалансировать систему и обеспечить ее стабильную работу.
"Но мы не знаем планов врага, какими будут дальнейшие атаки, каковы будут последствия. К сожалению, это зависит сейчас не от нас, а от планов врага", — отметила Гринчук.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге вводят графики отключения света.
Кроме того, мы ранее информировали, что враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками, в части города нет света.
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