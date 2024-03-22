"Масштаб атак беспрецедентен": в "Укрэнерго" оценили риск блэкаута

При атаке была необходимость ввести ограничения электропотребления, чтобы не потерять целостность энергосистемы.

После массированной атаки по Украине придется определенное время пройти с ограничениями электроснабжения в областях, чтобы энергетики могли всех заживить по резервным схемам и подать всем свет. Блэкаута не произошло.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Кудрицкий отметил, что во время атаки 22 марта враг применил комбинированные средства поражения – ракеты и баллистические ракеты, дроны-камикадзе, чтобы поразить максимальное количество объектов в Украине. Это касается как основной транспортной сети и подстанций "Укрэнерго" во многих регионах, так и крупных тепловых и гидроэлектростанций, крупнейшая из которых – ДнепроГЭС в Запорожье.

Враг пытался бросить все, что было под рукой, чтобы поразить энергосистему

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"Маштаб атак действительно беспрецедентный. Что ее еще отличает от прошлогодних масштабных атак прошлой зимой – комбинированный характер. Не просто применяли крылатые ракеты или "шахеды", а именно разные средства поражения, пытались бросить все, что было под рукой, чтобы поразить энергосистему", – отметил глава НЭК "Укрэнерго".

Он сообщил, что при атаке была необходимость ввести ограничения электропотребления, чтобы не потерять целостность энергосистемы. Он пояснил, что во время "прилетов" оборудование, даже если оно не поражено, не уничтожено, отключается автоматикой от взрывной волны для его сохранения.

"Сейчас мы занимаемся включением того оборудования, которое или получило незначительные повреждения, или просто отключилось во время атаки. Соответственно, нам нужно определенное время пройти с ограничениями электроснабжения в областях, чтобы мы могли всех заживить по резервным схемам и подать всем свет", — рассказал Кудрицкий.

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Риск блэкаута

Он также ответил, не будет ли блэкаута.

"Блэкаута уже не произошло. У нас действительно сложная ситуация в Харькове. В Харьковской области электроснабжение присутствует, а вот в Харькове есть большие проблемы с электроснабжением. Враг пытался поразить абсолютно все энергообъекты, которые там расположены и питают город", – сообщил глава "УкрЭнерго".

Он добавил, что также есть определенные меньшие масштабы проблемы со светом в Одессе, в Хмельницкой и Винницкой областях, но эти ограничения электроснабжения пока устраняются.

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Напомним, в результате массированной атаки по Украине 22 марта возникли проблемы с электроснабжением и были введены графики отключения света в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской и Хмельницкой областях.

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