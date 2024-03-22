"Масштаб атак безпрецедентний": в "Укренерго" оцінили ризик блекауту

Під час атаки була необхідність запровадити обмеження електроспоживання, щоб не втратити цілісність енергосистеми.

Після масованої атаки по Україні доведеться певний час пройти з обмеженнями електропостачання в областях, щоб енергетики могли всіх заживити за резервними схемами і подати всім світло. Блекауту не сталося.

Про це у ефірі програми "Сніданок з 1+1" повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Кудрицький зазначив, що під час атаки 22 березня ворог застосував комбіновані засоби ураження – ракети та балістичні ракети, дрони-камікадзе, щоб уразити максимальну кількість об'єктів в Україні. Це стосується як основної транспортної мережі і підстанцій "Укренерго" у багатьох регіонах, так і великих теплових та гідроелектростанцій, найбільша з яких – ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Ворог намагався кинути все, що було під рукою, щоб уразити енергосистему

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"Масштаб атак дійсно безпрецедентний. Що її ще відрізняє від минулорічних масштабних атак минулої зими – комбінований характер. Не просто застосовували крилаті ракети чи "шахеди", а саме різні засоби ураження, намагалися кинути все, що було під рукою, щоб уразити енергосистему", – зазначив голова НЕК "Укренерго".

Він повідомив, що під час атаки була необхідність запровадити обмеження електроспоживання, щоб не втратити цілісність енергосистеми. Він пояснив, що під час "прильотів" обладнання, навіть якщо воно не уражене, не знищене, відключається автоматикою від вибухової хвилі задля його збереження.

"Зараз ми займаємося включенням того обладнання, яке або зазнало незначних ушкоджень, або просто відключилося під час атаки. Відповідно, нам треба певний час пройти з обмеженнями електропостачання в областях, щоб ми могли всіх заживити за резервними схемами і подати всім світло", – розповів Кудрицький.

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Ризик блекауту

Він також відповів, чи не буде блекауту.

"Блекауту вже не сталося. В нас дійсно складна ситуація у Харкові. В Харківській області електропостачання присутнє, а от у Харкові є великі проблеми з електропостачанням. Ворог намагався уразити абсолютно всі енергооб'єкти, які там розташовані і живлять місто", – повідомив голова "Укренерго".

Він додав, що також є певні меншого масштабу проблеми зі світлом в Одесі, у Хмельницькій та Вінницькій областях, але ці обмеження електропостачання наразі усуваються.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Відключення світла! Наймасовіша за останній час атака на енергосистему!

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки по Україні 22 березня виникли проблеми з електропостачанням та були запроваджені графіки відключення світла на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині, Запоріжжі, Кіровоградщині та Хмельниччині.

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