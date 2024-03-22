Наслідки ракетної атаки по Харківщині: деталі від ОВА

Сьогодні, 22 березня, ворог завдав понад 15 ударів ракетами С-300 та Х-22. Усі зусилля сконцентровані на тому, щоб ліквідувати наслідки.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Що відомо про наслідки

Як стверджує Синєгубов, залучено понад 50 одиниць техніки ДСНС, 250 фахівців та пожежний потяг. Головне завдання – відкрити усі пункти незламності у Харкові, а їх більше ніж 100. Там доступні як мобільний зв'язок, так і інтернет. Втім наразі, зазначив Синєгубов, проблем з мережею у місті немає.

"Є ускладнення з екстреними телефонними лініями 101, 102, 112. Просимо всіх користуватися офіційними джерелами інформації, де ми повідомлятимемо мобільні номери телефонів, за якими можна звернутися до відповідних служб", – зазначив Олег Синєгубов.

Попередньо, понад 700 абонентів без електроенергії. Ключовим питанням наразі є відновлення критичної інфраструктури.

"Водночас ситуація повністю контрольована. Ми розуміємо, що і як робити. Це для нас не переший масований удар", – каже очільник відомства.

За даними ОВА, постраждалих, на щастя, немає. Усі люди вчасно відреагували на сигнали повітряної тривоги.

"Але все ще триває ліквідація наслідків. Тому більш точну інформацію повідомлятимемо пізніше", – підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії 22 березня здійснила комбіновану атаку ракетами та дронами. Постраждала критична інфраструктура – у деяких містах є проблеми зі світлом та водопостачанням.

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