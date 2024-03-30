Переводим часы на летнее время: когда и куда крутить стрелки (видео)

Когда Украина перейдет на летнее время, в какую сторону крутить стрелки часов и как обезопасить себя от негативных последствий – в эксклюзиве TSN.UA.

Все мы знаем об этом, но каждый раз вроде бы впервые! Украина переходит на летнее время! Спойлер – не планируйте ничего важного к утру воскресенья, чтобы не дай бог не проспать! Когда Украина перейдет на летнее время, в какую сторону крутить стрелки и как обезопасить себя от негативных последствий перевода часов – в эксклюзиве журналиста Артема Зябкина для TSN.UA.



А вы знали, когда в Украине впервые начали дважды в год переводить стрелки на часах? Оказывается, соответствующее постановление "О порядке исчисления времени на территории Украины" еще 13 мая 1996 года принял тогдашний Кабинет министров Украины. И даже придумали правила и специальную дату.



"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", – говорилось в постановлении.

Чтобы упростить вам задачу просто скажу, когда и куда крутить стрелку на этот раз.

В этом году Украина переходит на летнее время в ночь на 31 марта, а точнее – в 3 ночи. Перевести стрелку нужно будет на час вперед с 3 на 4 утра, так что спать мы будем этой ночью на час меньше.

Именно из-за такого скачка во времени у людей частенько ухудшается самочувствие. Врачи утверждают, что переход на летнее или зимнее время однозначно вредит нашему здоровью. В частности, можно заметить следующие симптомы: головные боли, рост риска инфаркта, обострение хронических заболеваний, чувство усталости. В эти дни значительно растет количество ДТП, а также ухудшается качество и продолжительность сна.

Но как себя уберечь? Специалисты советуют за несколько дней до или хотя бы уже 31 марта ложиться спать на час раньше. Так вы создадите полезную привычку.



Но возникает вопрос: зачем тогда переводить эти часы, если это нарушает природные биоритмы и даже снижает работоспособность украинцев? И действительно, большинство стран мира не знакомы с такой практикой или отказались от нее: 135 против 70, которые дважды в год переводят стрелки на часах. Несколько раз этот вопрос пытались поднять и в нашей Верховной Раде, но тщетно – до голосования дело так и не дошло.



Однако есть здесь и другой важный нюанс. К сожалению, отказ от перевода часов в Украине приведет ко многим неудобствам. И все дело в большой площади нашей страны. Если навсегда оставить летнее время, тогда зимой в Ужгороде солнце будет сходить в 9:20 утра, а оставив зимнее время, в Харькове летом солнце будет сходить в 03:00, а заходить уже в 19:27 вечера. Согласитесь, это было бы очень странно.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⌛ ПЕРЕВОДИМ ЧАСЫ НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ! Когда и куда крутить стрелки?

Напомним, медики дали советы, как минимизировать негативное влияние на здоровье от перехода на летнее время.

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