Сколько беженцев планируют вернуться в Украину: экономист расстроила цифрой

Число тех, кто точно планирует возвращаться в Украину, снизилось почти наполовину.

В Украину точно планируют вернуться более 26% беженцев, однако год назад их количество составляло более 50%.

Об этом сообщила старшая экономист Центра экономической стратегии Дария Михайлишина, передает "Эспрессо".

Михайлишина рассказала, что в Центре было проведено обширное исследование: опрошены тысячи украинских беженцев, которые сейчас находятся за пределами государства. Это уже третья волна опроса, поэтому можно сравнивать результаты, отметила экономист.

"По последним данным, в январе 2024 года 26% украинских беженцев сказали, что они точно планируют вернуться в Украину, еще 26% говорят, что, скорее всего, планируют возвращаться. Если сравнивать эти данные с теми, которые были год назад, в ноябре 2022 года, тогда 50% говорили, что точно планируют вернуться назад в Украину", – рассказала Михайлишина.

То есть, количество тех, кто точно планирует возвращаться в Украину, снизилось почти наполовину.

Читайте главные новости дня:

В то же время специалист обратила внимание, что часть беженцев могла уже вернуться в Украину.

"Впрочем, стоит заметить, что часть украинцев уже вернулась в Украину. Поэтому и наблюдается такое уменьшение. Это тоже может быть важным фактором", – указала Михайлишина.

К слову, в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal сообщили, что почти половина находящихся в Польше украинцев (43%) утверждают, что им трудно определиться с планами по возвращению на Родину. Еще 19% планируют навсегда остаться в Польше.

Читайте также: