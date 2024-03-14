Вернутся ли украинские беженцы из Польши — исследование

Число однозначно планировавших остаться в Польше уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом.

Почти половина находящихся в Польше украинцев (43%) утверждают, что им трудно определиться с планами относительно возвращения в Украину. Еще 19% планируют навсегда остаться в Польше, 15% не приедут в ближайшие 5 лет, 13% вернутся в течение полугода и 10% — в течение года.

Такие данные были опубликованы в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Опрос проводился методом электронного анкетирования с декабря 2023-го по март 2024 года. В нем приняли участие 1150 украинцев в Польше.

В апреле прошлого года проводилось аналогичное исследование. В то время 36% украинцев планировали остаться в Польше, 7% преследовали цель переехать из Польши в другую страну, 55% планировали вернуться в Украину. 82% украинцев, планировавших возвращаться, ответили, что приедут в Украину после победы.

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“Наше исследование показывает, что количество однозначно планировавших остаться в Польше уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Это гигантская цифра, учитывая количество украинцев, живущих в Польше", — отметил Евгений Кириченко, основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Однако, по его словам, украинскому правительству нужно больше работать с мотивацией украинцев для возвращения на родину, особенно с людьми, которые пока колеблются в своем решении.

Среди опрошенных украинцев были те, которые разное время находятся в Польше: 36% — меньше года, 25% — 2 года. 15% — от 1 до 2 лет, 10% — около 3 лет, и по 7% — 4 и 5 лет.

Аналитики обращают внимание, что 25% украинцев, приехавших в Польшу около 2 лет назад, вероятно, беженцы, выехавшие в начале полномасштабной войны. Остальные — это люди, которые приезжают в Польшу работать.

По результатам опроса, ключевыми мотивами, которые подтолкнули приехать в Польшу, были уровень заработных плат (30%), опасность в Украине (27%), советы друзей (10%) и желание воссоединиться с семьей (9%). Еще 24% опрошенных отказались отвечать на этот вопрос.

Напомним, по результатам нового исследования, которые опубликовал Центр экономической стратегии (ЦЭС), за два года полномасштабного вторжения на 20 процентов возросло количество украинцев, бежавших от войны за границу и не желающих возвращаться в Украину.

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