Эстонский премьер не исключает отправки солдат в Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась гарантировать, что Силы обороны ее страны не будут направлены в Украину. Мол, принятие этого решения не в его компетенции.

Такое заявление она сделала в ходе выступления в парламенте, сообщает издание ERR.

В ходе часа правительства депутаты парламента Рийгикогу обсуждали заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки солдат стран ЕС на территорию Украины. Впоследствии Каллас спросили, есть ли у Эстонии планы помочь Киеву и отправить своих военных.

"Для отправления солдат куда-нибудь за пределы Эстонии, нужен мандат Рийгикогу, так что вы сможете решить этот вопрос сами. Точно так же, как мы отправляли солдат в разные миссии, для этого нужен мандат Рийгикогу. Я не могу это решить сама. Это вопрос не пройдет мимо вас", — подчеркнула эстонский премьер.

Впрочем, консерваторы требовали от Калласа гарантий, что эстонские Силы обороны не будут вмешиваться в военные действия в Украине. Впрочем, она отказалась гарантировать это.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. По вашей интерпретации, кажется, что вмешательством может быть что угодно. Наша военная помощь Украине тоже может быть расценена Россией как вмешательство, потому что мы очень хотим, чтобы Украина победила, мы очень хотим, чтобы Россия проиграла и вернулась к своим границам", — подчеркнула Кая Каллас.

Напомним, Литва поддержала отправку войск в Украину. Лидер Литвы Гитанас Науседа призвал Запад прекратить "рисовать красные линии".

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