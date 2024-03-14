Ученые выяснили, какое худшее и лучшее время суток

Ученые определили самое худшее и лучшее время для человека.

Об этом пишет nypost.com со ссылкой на исследование, опубликованное в PLOS Digital Health Journal.

Так, ученые выяснили, что 5 утра официально является худшим временем суток, исходя из настроения, циркадных часов и других факторов. Исследователи из Мичиганского университета и Дартмутского медицинского института обнаружили, что именно в эти шестьдесят минут люди сообщают о своем худшем настроении независимо от того, когда они проснулись.

В противоположность этому, в 17:00, согласно исследованию, большинство людей находятся в лучшем настроении.

Ученые назвали самое худшее и лучшее время для человека / Фото: Pexels

"Настроение естественно циклически меняется с самой низкой утренней точкой и самой высокой вечером, независимо от депривации сна", — пояснил Бенджамин Шапиро, главный автор исследования и психиатр Дартмутского медицинского центра.

Он и его команда пришли к такому выводу, проанализировав данные Fitbit, полученные от 2602 медицинских интернов в течение двух лет. Они использовали результаты устройства для отслеживания здоровья, чтобы измерить непрерывную частоту сердцебиения, количество шагов, данные о сне и ежедневные оценки настроения участников. Тем временем измерение частоты сердечных сокращений и движения интернов позволило ученым оценить их циркадное время, а также время бодрствования.

"Мы обнаружили, что настроение подчиняется ритму, связанному с внутренними часами организма, и влияние часов растет, когда человек дольше бодрствует", — сказал старший автор исследования Дэнни Форгер, который преподает математику в Медицинской школе UM.

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Наряду с анализом с помощью Fitbit исследователи также периодически просили студентов оценить свое настроение по шкале от 1 до 10.

Исследователи обнаружили, что, наряду с вышеупомянутой корреляцией между временем и настроением, настроение участников ухудшалось тем больше, чем дольше они не спали.

"Дефицит сна — это отдельный процесс, который еще больше ухудшает настроение", — объясняет Шапиро. "Поэтому у человека, который не спал всю ночь, в 5 утра настроение будет еще хуже, чем если бы он проснулся в 5 утра. Однако в обычный день их настроение в 5 утра все равно будет ниже, чем вечером"..

Тем не менее, ученые считают, что исследование показывает, как неинвазивный цифровой инструмент, такой как Fitbit, может быть эффективно использован в клинических условиях.

Напомним, ученые приблизились к созданию синтетической жизни. Такой прорыв позволяет ученым изучить наиболее ранние эволюционные стадии жизни.

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