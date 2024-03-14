Вчені з'ясували, який найгірший і найкращий час доби

Вчені визначили найгірший і найкращий час доби для людини.

Про це пише nypost.com з посиланням на дослідженням, опублікованим в PLOS Digital Health Journal.

Так, науковці з'ясували, що 5 ранку офіційно є найгіршим часом доби, виходячи з настрою, циркадного годинника та інших факторів. Дослідники з Мічиганського університету та Дартмутського медичного інституту виявили, що саме в ці шістдесят хвилин люди повідомляють про свій найгірший настрій незалежно від того, коли вони прокинулися.

На противагу цьому, о 17:00, згідно з дослідженням, більшість людей перебувають у найкращому настрої.

Науковці назвали найгірший і найкращий час доби для людини / Фото: Pexels

"Настрій природно циклічно змінюється з найнижчою точкою вранці і найвищою ввечері, незалежно від депривації сну", - пояснив Бенджамін Шапіро, головний автор дослідження і психіатр Дартмутського медичного центру.

Він та його команда дійшли такого висновку, проаналізувавши дані Fitbit, отримані від 2 602 медичних інтернів протягом двох років. Вони використовували результати пристрою для відстеження здоров'я, щоб виміряти безперервну частоту серцебиття, кількість кроків, дані про сон і щоденні оцінки настрою учасників. Тим часом, вимірювання частоти серцевих скорочень і руху інтернів дозволило вченим оцінити їхній циркадний час, а також час неспання.

"Ми виявили, що настрій підпорядковується ритму, пов'язаному з внутрішнім годинником організму, і вплив годинника зростає, коли людина довше не спить", - сказав старший автор дослідження Денні Форгер, який викладає математику в Медичній школі U-M.

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Разом з аналізом за допомогою Fitbit дослідники також періодично просили студентів оцінити свій настрій за шкалою від 1 до 10.

Дослідники виявили, що, поряд із вищезгаданою кореляцією між часом і настроєм, настрій учасників погіршувався тим більше, чим довше вони не спали.

"Дефіцит сну – це окремий процес, який ще більше погіршує настрій", - пояснює Шапіро. "Тож у людини, яка не спала всю ніч, о 5 ранку настрій буде ще гіршим, ніж якби вона прокинулася о 5 ранку. Однак у звичайний день їхній настрій о 5 ранку все одно буде нижчим, ніж увечері".

Тим не менш, вчені вважають, що дослідження демонструє, як неінвазивний цифровий інструмент, такий як Fitbit, може бути ефективно використаний в клінічних умовах.

Нагадаємо, вчені наблизилися до створення синтетичного життя. Такий прорив дає можливість вченим вивчити найбільш ранні еволюційні стадії життя.

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