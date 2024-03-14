Торгівельні центри Бєлгорода масово закриваються — росЗМІ

Через загрозу обстрілів у Бєлгороді масово закриваються торгівельні центри міста.
Торгівельні центри Бєлгорода масово закриваються через загрозу обстрілів.
Про це повідомляють росЗМІ.
Так, до кінця дня припинять роботу ТЦ "СитиМолл" і "МегаГринн". У торговому центрі "Рио" скасували всі дитячі заходи, заплановані на 16 та 17 березня.
Причиною таких обмежень безпеки стали гучні вибухи, що лунала в місті впродовж дня.
Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, як цивільні росіяни з речама пішки біжать з Гайворона Бєлгородської області. Раніше російські добровольці закликали місцевих негайно евакуюватися з Бєлгородської та Курської областей, оскільки бійці відкрили вогонь по військових об'єктах РФ.
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