Торгівельні центри Бєлгорода масово закриваються — росЗМІ

Через загрозу обстрілів у Бєлгороді масово закриваються торгівельні центри міста.

Торгівельні центри Бєлгорода масово закриваються через загрозу обстрілів.

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, до кінця дня припинять роботу ТЦ "СитиМолл" і "МегаГринн". У торговому центрі "Рио" скасували всі дитячі заходи, заплановані на 16 та 17 березня.

Причиною таких обмежень безпеки стали гучні вибухи, що лунала в місті впродовж дня.

Повідомлення про закриття торгового центру в Бєлгороді "Рио"

Повідомлення про закриття торгового центру в Бєлгороді "МегаГринн"

Повідомлення про закриття торгового центру в Бєлгороді "СитиМолл"

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, як цивільні росіяни з речама пішки біжать з Гайворона Бєлгородської області. Раніше російські добровольці закликали місцевих негайно евакуюватися з Бєлгородської та Курської областей, оскільки бійці відкрили вогонь по військових об'єктах РФ.

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