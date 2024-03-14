РДК створює партизанську мережу для підриву путінського режиму зсередини: як приєднатись

Російський добровольчий корпус розбудовує підпільну мережу всередині самої Росії для саботажу та актів громадянської непокори проти режиму Путіна.

Російський добровольчий корпус (РДК), який воює проти російських окупантів, має розгалужену підпільну мережу всередині самої Росії.

Про це повідомив сам командир РДК Денис Нікітін в інтерв'ю УП.

"Нам у чат-бот чи інші наші офіційні канали зв'язку пишуть люди, які хочуть приєднатися до боротьби, але не мають можливості виїхати за територію РФ. Ми говоримо: "Хлопці, є різні форми громадянської непокори. Обирайте, на що готові і що ви можете. Можете нас забезпечити якоюсь корисною інформацією? Давайте! Можете написати "Слава РДК" на стіні у людному місці? Зробіть це. Можете розклеїти листівки чи підпалити автомобіль військовий? Окей", - розповів Нікітін.

Він припускає, що агенти ФСБ також можуть зв'язуватися з РДК, але добровольці "роблять низку перевірочних завдань".

"У нас уже насправді на території Росії є повноцінна мережа підпілля, яку ми і далі розбудовуємо. Сходять з рейок потяги, горять будівлі, горять волонтерські центри, де збирають допомогу солдатам МО РФ", - додав повстанець.

Нагадаємо, доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський припустив, що швидка реакція російського диктатора Володимира Путіна щодо рейду добровольців легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону на територію Бєлгородської та Курської областей РФ свідчить про паніку в Кремлі.

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