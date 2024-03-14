Характерник відповів, чому почалася війна Росії проти України: "Ми зараз платимо"

Просвітлений майстер, характерник Віктор Шовкошитний (Хорс) розповів, що напад РФ дуже несправедливий, але українці платять за своє байдуже ставлення до важливих подій та армії, щоправда платять невинні люди.

Про це він сказав в інтерв'ю ютуб-каналу "Мій світ".

Характерник наголосив, що напад Росії на Україну - це дуже несправедливо. Він наголосив, що українці змушені розплачуватись через помилки предків та посадовців.

"Але через цю толерантність, довжиною у 300 років ми зараз платимо. Через те, що ми дві революції не довели до кінця - платимо. Через те, що були байдужими до свого майбутнього, обираючи тих, кого обирали. За те, що спокійно спостерігали за тим, як розбазарюють нашу армію, знищують наш флот. Платять не ті, хто на цьому нажився. Ось тут несправедливо. Тому після цієї війни багато українців стануть дуже принциповими. Бо коли ми опиняємось на межі вороття - толерантність, байдуже ставлення до політики зникає назавжди", - сказав Віктор Шовкошитний.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, провідниця у Вищі виміри назвала подію, яка ознаменує закінчення війни в Україні.

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