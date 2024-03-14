Гроші знайшлися: США віддають Україні свою "заначку", що каже Байден

В Білому домі оголосили про екстрений пакет допомоги для України у вигляді зброї та обладнання на 300 мільйонів доларів.

Це нарешті сталося! Вперше 2024 року Сполучені Штати Америки оголосили про черговий транш допомоги для ЗСУ! І все це – в обхід рішення Конгресу, який ніяк не хоче погодити виділення Україні допомогу у 60 мільярдів доларів на 2024 рік!

Звідки США знайшли гроші, на що вони підуть та чи варто розраховувати на повноцінне відновлення допомоги від Вашингтона – дивіться в ексклюзиві Артема Зябкіна для TSN.UA.

Довгоочікувана допомога від США

Україна чекала від самого початку 2024 року! У Вашингтоні знайшли спосіб, як допомогти Україні, обійшовши Конгрес, який продовжує блокувати виділення 60 мільярдів доларів. Про це 12 березня оголосив радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван:

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"Я оголошую про екстрений пакет допомоги у сфері безпеки у вигляді зброї та обладнання на суму 300 мільйонів доларів для задоволення деяких нагальних потреб України".

Скільки грошей дають США

Раніше про це важливе для України рішення повідомляли і журналісти Reuters. Насправді журналісти прогнозували, що у Вашингтоні зможуть нашкребти близько 400 мільйонів "зелених" для України і зроблять це у найближчий час. Як бачите, прогноз справдився, утім частково. Як повідомили у Білому домі, в межах пакету на 300 мільйонів доларів Вашингтон передасть Києву артилерійські боєприпаси, а також ракети для Himars.

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Як вдалося знайти гроші

Джейк Салліван також уточнив, яким саме чином США вдалося знайти кошти, водночас не виділяючи жодної копійки додаткового фінансування. Все завдяки тому, що США впродовж 2023 року закуповували боєприпаси за нижчою ціною, ніж планували. От на рахунку Пентагону і лишилась невелика заначка:

"Це допомога, якої Україна нагально потребує, щоб утримати лінію фронту проти російських атак і протистояти тривалому наступу Росії на сході та в інших частинах країни. Ці боєприпаси забезпечать вогонь українських сил протягом певного часу, але лише на короткий період".

Кореспондент "Голосу Америки" у Вашингтоні Остап Яриш пояснив детальніше, як саме наші союзники "економили кошти" і що на них Україні вдасться отримати зараз. На жаль, ці 300 мільйонів – виняток із правила, тож більше на таку допомогу розраховувати не варто.

Що сталось зараз?

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США знайшли додаткові 300 мільйонів доларів для поповнення складів, тож це відкрило можливість поставити Україні зброї на таку суму без втрат для запасів власної армії. Кошти виявили завдяки економії у контрактах для заміни обладнання, яке до України надіслали ще раніше.

Умовно кажучи, на закупівлю 100 снарядів Пентагон спочатку заклав одну суму – скажімо, по 130 доларів за штуку. Але фактично ці снаряди виявились дешевшими, по 93 долари. Сумарно за різними контрактами так вдалося заощадити близько 300 мільйонів, які зараз стали в нагоді для допомоги Україні.

Пентагон / Фото: Associated Press

Проблема в тому, що такий підхід не підходить для сталої підтримки. У Пентагоні кажуть, що хоча інколи їм вдається зекономити, покладатись на це в довготривалій перспективі не можна. 300 мільйонів достатньо лише для одного пакету, і наразі нових оголошень у Вашингтоні не очікують.

Шо це означає для України

А це означає одне – Україні дали ще трохи часу, щоб протриматися, поки Конгрес не може виділити їй усю заплановану суму на 2024 рік, а це 61 мільярд доларів. На цьому також наголосив і сам президент Джозеф Байден:

"Якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо цього надзвичайного запиту, Сполучені Штати не зможуть продовжувати надавати підтримку Україні для задоволення її потреб на полі бою, оскільки вона щодня захищається від російських атак, надавати вкрай необхідну військову підтримку союзникам та партнерам, здійснювати критично важливі інвестиції в ОПК або підтримувати життєво важливу допомогу та розвиток у деяких з найбільш уразливих районів світу".

Нагадав Байден конгресменам і про те, що більшість коштів, які "де-юре" виділяли Україні, насправді пішли на переозброєння самих США: старі боєприпаси та техніку Вашингтон відправляв до України, а нові замовляв у власних же зброярів, даючи їм гарну можливість працювати, розвиватися та заробляти гроші.

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Утім, республіканці досі непохитні. Один із їхніх лідерів, спікер Палати представників США Майк Джонсон досі не хоче навіть винести законопроєкт на голосування до парламенту. Звісно, пояснює це тим, що він не набере голосів, але насправді торгується з Білим домом. Офіційно республіканці хочуть посилити мексиканський кордон, утім, як кажуть експерти, їхня мета трохи інша – якомога довше затягувати сам процес, бо він насамперед б’є по репутації Байдена як кандидата у президенти США. Натомість його опонент-республіканець Дональд Трамп може вільно критикувати чинного главу держави, звинувачуючи його у всіх бідах, навіть тих, які він створив сам.

Тому не можна виключати навіть той факт, що гроші Україна не отримає аж до кінця передвиборчої гонки в Америці – до листопада-грудня 2024 року.

Що ж буде після цього – теж невідомо. 10 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Дональдом Трампом зробив гучну і обурливу заяву, що той не фінансуватиме Україну, якщо виграє вибори. Відповів на це і Джо Байден, обізвавши Орбана диктатором, натякнувши, що Трамп і сам такий:

"Ви знаєте, з ким він (Трамп) зустрічається сьогодні в Мар-а-Лаго? Орбан із Угорщини, який прямо заявив, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури".

Дональд Трамп і Віктор Орбан / Фото: Associated Press

Вже 13 березня у передвиборчому штабі Трампа уточнили його позицію. Кажуть, вступивши на посаду, він одразу почне добиватися миру.

"Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом під час його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Крім того, президент Трамп вважає, що європейські країни повинні платити більшу вартість конфлікту, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо по відношенню до наших платників податків", – заявив директор із комунікацій кампанії Трампа Стівен Ченг.

У будь-якому разі, від результатів президентських виборів у США напряму залежить доля України. Наразі спрогнозувати щось майже нереально, утім останні соцопитування показують, що Трамп випереджає Байдена лише на кілька відсотків. Але за рік ситуація може змінитися на користь будь-кого з них.

Гарна новина!

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Але є й гарні новини. 9 березня стало відомо, що республіканці готують власний законопроєкт щодо допомоги Україні. Зараз план "сирий" і далекий від повної реалізації, передає телеканал NBC. Проте автори законопроєкту сподіваються, що пропозиція зможе пройти в Конгресі та не відштовхне тих республіканців, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

В чому його суть? Лідер, а також кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, який має неабиякий вплив у своїй партії, неодноразово заявляв, що не дасть жодної копійки Україні "задарма". Тож республіканська версія законопроєкту передбачає, що Україна візьме кредит у Вашингтона, а як заставу для його надання можуть використати конфісковані російські активи.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майк Маккол сказав, що ця пропозиція змусить Росію хоча б частково відповідати за руйнування України. План також може містити "щедру систему погашення" заборгованості.

Американський чиновник, знайомий з позицією Білого дому, сказав журналістам, що "ця допомога краща, ніж її відсутність, але це неідеальний варіант".

Чи виплатить Україна кредит?

У США логічно припускають, що додаткові кредити стануть значним тягарем для України – це може зашкодити країні в довгостроковій перспективі та призвести до економічної кризи в майбутньому. Тож найкращим варіантом допомоги Україні залишається пакет допомоги на 61 мільярд доларів, який у лютому ухвалив Сенат і який відмовляється розглядати Палата представників, пишуть журналісти.

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