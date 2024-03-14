Ваші предки будували Україну, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Ці родові імена найбільше розповсюджені на Київщині, Миколаївщині та Хмельниччині.
Прізвища українців несуть в собі безліч таємниць і можуть багато розповісти про історію нашого народу. Є такі родові імена, які давалися за місцем проживання, соціальним статусом, рисами характеру та обличчя. А є ті, які означають рід занять. Розповідаємо, які прізвища давалися тим, хто займався будівництвом на території української держави.
Які прізвища давали тим, хто будував Україну: перевірте за списком своє
Згідно з інформацією ресурсу "Рідні" і роботи "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юрія Редько можна простежити історію походження прізвищ людей, які займалися будівництвом. Йдеться про ті родові імена, що давалися робітникам будівничих професій, які працювали з цеглою. Якщо ваше прізвище звучить так, то ваші предки у прямому сенсі будували українську державу.
Мовознавець називає такі прізвища:
- Цегольник – наразі в Україні проживає 90 носіїв цього родового імені, переважно на Хмельниччині та Київщині. Є ще похідні від нього – Цегольнік, Цегольнюк.
- Цеголко – 30 осіб мають такі прізвища, вони проживають на Київщині.
- Цегельський – налічується 46 осіб із цим прізвищем, найбільше розповсюджені на західноукраїнських землях.
- Цигельман – прізвище мають шестеро людей, які проживають на Київщині та в Запоріжжі.
- Цегельна – налічується 254 особи, які носять це прізвище. Проживають здебільшого на Київщині та Миколаївщині.
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